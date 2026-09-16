Собянин: 192 млн поездок совершено на участке метро "Бутырская" – "Петровско-Разумовская"

192 миллиона поездок совершено на участке метро "Бутырская" - "Петровско-Разумовская" за 10 лет работы. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Макс.

Участок из трёх станций оказался одним из самых сложных для строителей. Специалисты работали на большой глубине в условиях плотной городской застройки. Запуск станций стал важным этапом развития метро на севере и северо-востоке столицы.

Там появилась удобная пересадка на Серпуховско-Тимирязевскую линию. Пассажирам надо просто перейти на другую сторону платформы. Улучшилось транспортное обслуживание районов Марьина Роща, Бутырский, Тимирязевский, Бескудниковский, Западное и Восточное Дегунино.

Каждый день станциями "Бутырская", "Фонвизинская" и "Петровско-Разумовская" пользуются свыше 60 тысяч пассажиров.