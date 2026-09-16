Зачем Пугачева приходила к угасающему Зайцеву: правда вскрылась спустя 3 года после смерти модельера

Модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года. Новость о его смерти стала для многих знаменитостей ударом. Кутюрье создал множество легендарных образов. Это он придумал черный балахон Пугачевой, правда, благодарности от Примадонны Зайцев не получил.

Певец Юлиан рассказал о непростых отношениях модельера и певицы. Артист дружил с Зайцевым до самой смерти Вячеслава Михайловича.

"В 80-х он одевал и Пугачеву, и Пьеху, и Зыкину – всех ведущих артистов страны. Я пришел к нему в Дом моды, чтобы купить сценический костюм. Первые заработанные деньги я спустил именно на шикарную одежду от Славы", — поделился воспоминанием Юлиан.

С годами популярность Зайцева стала меркнуть, на пике моды был Валентин Юдашкин. И то время стало очень тяжелым испытанием для Вячеслава Михайловича.

"Его фактически все артисты предали, с которыми он работал. Все побежали к Юдашкину одеваться. В том числе и Пугачева. А ведь именно Слава придумал ей знаменитые балахоны, которые скрывали все недостатки фигуры, подчеркивали достоинства. Но Алла ушла к Юдашкину, стала носить короткие юбки", — отметил певец.

По словам Юлиана, Зайцев очень переживал из-за ухода Аллы Борисовны. Модельер старался не показывать свои эмоции, но и без слов было ясно, что на душе у него очень гадко. Когда Вячеслав Михайлович стал угасать из-за болезни Паркинсона, Пугачева покаялась и сама пришла к нему.



"Конечно, для него это было ударом. Но он свои переживания никогда не показывал. Его беспокоили свои дела, дела Дома моды. С Аллой они потом помирились. В последние годы она приходила к нему. Насколько я знаю, тесного общения не было. Но общаться со Славой всем было сложно из-за болезни", — раскрыл тайну Пугачевой Юлиан.

Напомним, что когда не стало Зайцева, Пугачева молчала почти сутки. А 1 мая на своей странице в соцсети она прокомментировала печальные известия. "Прощай мой друг. Спасибо за все", — все, что написала исполнительница хита "Айсберг".