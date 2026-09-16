МИД: Контакты с США по энергетическому перемирию продолжатся

Москва максимально серьезно относится ко всему, что доносится из Вашингтона. К сожалению, заявления США не всегда подкрепляются действиями, заявил Сергей Рябков. Замглавы МИД России прокомментировал американскую инициативу по энергетическому перемирию Москвы и Киева.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что киевский режим якобы готов к переговорам по так называемому треку энергетического перемирия. Рябков подтвердил, что в Москве эти высказывания слышали и отнеслись серьезно. В то же время, МИД в очередной раз обращает внимание, что американские заявления зачастую не подкрепляются практическими шагами другой стороны конфликта. Тем не менее, контакты с американцами продолжаются.

Рябков также подчеркнул, что предпосылок для начала диалога по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном нет. Как сказал замглавы МИД на брифинге по итогам саммита БРИКС, на сегодня нет возможностей обращаться в практическом плане к этой теме, передает ТАСС.