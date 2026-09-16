Даже не прикасайтесь: какие растения нельзя обрезать на даче в сентябре, если хотите увидеть цветы весной

Правильная стрижка весной и осенью улучшает циркуляцию воздуха, снижает риск заболеваний и стимулирует здоровый рост. Но если выбрать неподходящее время, даже самый здоровый сад может пострадать. Рассказываем, какие растения лучше оставить без осенней стрижки, чтобы весной они радовали цветением.

Сирень — цветочные почки закладываются осенью

К сентябрю сирень уже формирует почки на будущий сезон. Ранняя обрезка осенью приведёт к уменьшению количества цветов. Лучшее время для обрезки сирени — сразу после весеннего цветения, чтобы растение могло полноценно подготовиться к зиме.

Розмарин — осторожно с ножницами

Лёгкая обрезка или сбор листьев розмарина в сентябре допустимы, но сильная стрижка категорически не рекомендуется. Лучшее время для полноценной обрезки — конец весны или начало лета, когда розмарин цветёт и даёт активный прирост.

Лоропеталум китайский — цвести на старых побегах

Лоропеталум формирует цветочные почки на старых побегах. Обрезка в сентябре уменьшает количество цветков в следующем году и провоцирует рост новых, которые плохо переносят морозы.

Совет: обрезайте лоропеталум после весеннего цветения.

Астры — осеннее удовольствие для насекомых

Астры цветут поздно, обеспечивая нектар для бабочек-монархов во время миграции. Стрижка летом или ранней осенью уничтожает эти жизненно важные цветы. Кроме того, полые стебли и опавшие листья создают укрытие для пчёл и других насекомых на зиму.

Гортензии — берегите будущие цветы

Некоторые сорта гортензий, например крупнолистная и дуболистная, формируют цветочные почки осенью и зимой. Обрезка в сентябре лишает растение будущих соцветий. Вывод: дождитесь весны, чтобы сохранить декоративность гортензий.