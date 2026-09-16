Мать Светланы Ходченковой уехала жить в глухую деревню: занимается огородом, ходит по грибы и на рыбалку

65-летняя мать Светланы Ходченковой Татьяна ведет жизнь, разительно отличающуюся от жизни именитой дочери. Родительница актрисы перебралась жить в деревню, которая почти опустела.

Татьяна Ходченкова живет в скромном доме, который ремонтирует на собственные средства. По слухам, она перебралась в деревню во Владимирской области после расставания с гражданским мужем. Причиной разрыва, по некоторым данным, стал ее сложный характер.

После расставания Татьяна забрала себе квадроцикл, надувную лодку и скромную иномарку, подаренную дочерью. Кстати, дом на участке в 30 соток, в котором она теперь живет, тоже купила Светлана. Как утверждает Super, он обошелся ей в четыре миллиона рублей.

При этом деревня почти вымерла. На постоянной основе там живет только Ходченкова и еще одна семья. Однако такая жизнь Татьяне нравится. Она занимается огородом, ходит по грибы и на рыбалку.

Говорят, отношения между матерью и дочерью натянутые. Татьяна уверена, что Светлане она не нужна — та якобы считает себя "особой голубых кровей". Тем не менее, финансовую помощь актриса матери оказывает, правда, в виде покупки недвижимости или авто. В остальном Татьяна живет на свою пенсию, средства со сдачи квартиры в Железнодорожном (десять тысяч рублей) и деньги от продажи овощей с огорода.

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