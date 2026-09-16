Экс-президента непризнанного Косова приговорили к 25 годам

Экс-президента непризнанной республики Косово Хашима Тачи приговорили к 25 годам лишения свободы. Вердикт спецсуда в Гааге по преступлениям во время косовского конфликта огласил судья Чарльз Смит.

Процесс против Тачи начался 3 апреля 2023 года. Экс-президент и трое других бывших высокопоставленных руководителей Освободительной армии Косова обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Десять пунктов обвинения связаны с преследованиями, убийствами, пытками и похищениями людей в ходе вооруженного конфликта в Косове в 1998-1999 годах.

Суд Гааги признал Тачи виновным в военных преступлениях. В списке его деяний - пытки как минимум 303 человек, лишение жизни 96 человек, незаконные или произвольные аресты, жестокое обращение. При этом по обвинениям в преступлениях против человечности Тачи был оправдан.