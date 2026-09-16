Путин поговорил с Демешиным о развитии Хабаровского края

Экономика, судостроение, высокие технологии и импортозамещение. Эти и другие важнейшие направления развития Хабаровского края обсудили сегодня Владимир Путин и губернатор Дмитрий Демешин на встрече в Кремле.

Регион занимает второе место в стране по темпам роста промышленного производства. В прошлом году объем экспорта увеличился в два раза - и это тоже один из лучших показателей. Власти работают над укреплением технологического суверенитета. Вместе с бизнесом внедряют новейшие разработки в фармацевтике, сельском хозяйстве, авиастроении, сфере создания беспилотников. Обустраивают и пространства для комфортной жизни людей.