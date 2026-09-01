Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Овны

День подходит для примирения и спокойного разговора. Сделайте первый шаг навстречу человеку, с которым давно хотелось восстановить нормальное общение.

Тельцы

На работе многое решится через сотрудничество. Обсудите задачи с коллегами и найдите вариант, который позволит двигаться дальше без лишних споров.

Близнецы

Интересная идея может родиться прямо во время разговора. Не пропускайте случайные фразы и предложения - одно из них вдохновит на творческий проект.

Раки

Семейные и бытовые вопросы легче решать сообща. Спокойно обсудите планы и распределите обязанности так, чтобы нагрузка не ложилась только на одного человека.

Львы

День принесет много сообщений, встреч и полезной информации. Записывайте договоренности и проверяйте детали, чтобы в насыщенном потоке ничего не потерять.

Девы

Финансовые вопросы удастся обсудить конструктивно. Заранее подготовьте цифры и спокойно объясните, какие условия или расходы считаете разумными.

Весы

Меркурий и Венера в вашем знаке помогают говорить убедительно и доброжелательно. Поделитесь идеей, обозначьте свою позицию и не бойтесь быть заметнее обычного.

Скорпионы

Необязательно сразу делиться со всеми своими мыслями. Небольшая пауза поможет разобраться в желаниях и подготовиться к более содержательному разговору.

Стрельцы

Луна в вашем знаке добавляет открытости и интереса к новым людям. Переписка, комментарий или случайный разговор могут привести к дружбе или совместному делу.

Козероги

В работе появится возможность улучшить привычный процесс. Сначала понаблюдайте и соберите факты, а затем предложите решение в подходящий момент.

Водолеи

День подходит для обучения, обсуждения поездок и более далёких планов. Выберите направление, которое расширит ваши возможности, и узнайте, что нужно для первого шага.

Рыбы

Совместные расходы или другие деликатные вопросы лучше обсуждать прямо, но спокойно. Чёткие условия помогут сохранить доверие и избежать недопонимания.