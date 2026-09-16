"Герани" получили способность обходить зоны действия перехватчиков ВСУ

Российские "Герани" смогут обходить зоны действия дронов-перехватчиков ВСУ. Беспилотникам-камикадзе дальнего действия в этом помогут новые радары, пишут "Известия".

Ранее российские войска использовали радары, рассчитанные на обнаружение крупных объектов. Такие РЛС менее эффективны при попытке зафиксировать полет малоразмерного дрона. Теперь ВС России получают новые радиолокационные станции, которые обнаруживают зенитные дроны противника.

Украинские перехватчики дежурят на предполагаемых маршрутах полета российских дронов-камикадзе. Благодаря новым радарам информация об обнаруженных перехватчиках передается операторам БПЛА. Это позволяет корректировать маршруты и выбирать более безопасные коридоры.