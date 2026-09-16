Игорю Кириллову установили памятник на могиле, но люди его раскритиковали

Игорь Кириллов скончался 29 октября 2021 года. Диктору было 89 лет. Подкосил телеведущего Covid-19. После борьбы с вирусом у Кириллова обострились хронические заболевания. Ему провели операцию, но спасти диктора не смогли. Похоронили Игоря Леонидовича на Новодевичьем кладбище.

С тех пор прошло почти пять лет, однако памятник на могиле легендарного диктора появился только на днях. Монумент открыли прямо в день рождения Игоря Кириллова. 14 сентября ему могло бы исполниться 94 года.

Фото с торжественного мероприятия обнародовала в своем официальном телеграм-канале телеведущая, актриса Екатерина Стриженова. Она отметила, что пять лет "обсуждали идеи, делали эскизы, искали образ". По ее словам, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст лично курировал все этапы. "...Игорь Леонидович в движении, молодой, с гордо поднятой головой, в своей любимой оправе - мы все кинулись пожимать ему руку!" - сообщила Стриженова.

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Вот только не все пользователи Сети оценили монумент по достоинству. Многие интернет-пользователи его раскритиковали. Якобы "шея неестественно вывернута", а одежда "расхлябанная". По этому поводу высказалась диктор Анна Шатилова, которая также присутствовала на открытии памятника Игорю Кириллову.

"Именно вот таким молодым я впервые его увидела, когда даже не знала, что это Кириллов. Это был 1959 год. Я приехала в Радиокомитет, где сначала был конкурс дикторов, а потом я там занималась с педагогами. Я робкая приехала на занятия, иду по коридору, а навстречу мне — молодой человек в зеленоватом костюме. Захожу к Ольге Сергеевне Высоцкой, а она говорит, что только что ушел Игорь. Я поинтересовалась — кто это. Ольга Сергеевна ответила — Игорь Кириллов, он теперь работает диктором. И вот этот памятник — это как раз Игорь Кириллов в его молодые годы. Если смотреть близко, то это черты лица Кириллова. Но почему так повернули голову?" - высказалась Анна Шатилова для "КП".

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