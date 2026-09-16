В Испании проводится массовая эвакуация из-за природного пожара

Два сотрудника экстренных служб пострадали в Испании во время тушения природного пожара. Новый крупный очаг бушует на востоке королевства. С ним борются 200 человек, но взять пламя под контроль не удается. Жители ближайшей деревни эвакуированы.

А Португалия, которая тоже страдает от частых пожаров, требует от Брюсселя денег на необычную превентивную меру - выпас коз. Животные объедают растительность в зонах, где высок риск возгораний, и таким образом создают своеобразные защитные полосы.

Способ уже опробовали в разных государствах Европы и сочли эффективным. Но дело это затратное, и Лиссабон больше не хочет платить сам. Власти страны утверждают, что заботятся о благополучии всего ЕС и просят внести в общий бюджет статью на оплату труда пастухов.