Вдова и племянница солиста "Иванушек" сцепились из-за многомиллионного наследства: уже 9 лет не могут поделить квартиры

После смерти в 2017 году солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева за его наследство развернулась борьба. На квартиру в столице претендовали родственники артиста, его друг и гражданская жена Александра Куцевол. И хотя имущественный спор разрешил суд, скандалы не утихают уже 9 лет.

После смерти вокалиста его вдова осталась у разбитого корыта — Яковлев не упомянул девушку в завещании. Александра до последнего боролась за свое право на квартиру покойного. Куцевол через суд пыталась доказать, что Яковлев был в невменяемом состоянии, когда составлял завещание, однако это дело она проиграла. Тем не менее девушка решила не выселяться из квартиры артиста, Александра предоставила документ о заключении брака с Олегом Яковлевым. Но и этот аргумент был отклонен. Брак был заключен в 2012 году в Сербии, однако, как утверждается, актовая запись об этом так и не была внесена в реестр ЗАГСа.

В 2021 году стало известно, что вдову покойного солиста группы "Иванушки International" выселили из принадлежавшей музыканту квартиры на Дербеневской набережной. Недвижимость отошла другу Яковлева, актеру Роману Радову. Он несколько лет делал все для того, чтобы Куцевол покинула жилплощадь, и в конце концов восторжествовал.

Но теперь появилась новая информация по скандальному делу. В суд поступило исковое заявление от Татьяны Яковлевой — племянницы певца. Она потребовала признать брак исполнителя хита "Тополиный пух" с Куцевол недействительным. Как сообщает Telegram-канал 112, 16 сентября 2026 года, в суде должна была состояться беседа между представителями сторон. Однако те не явились.

В 2024 году в суд уже поступал такой иск, однако в 2025 году производство по делу было прекращено. Родственница артиста подала жалобу, а впоследствии апелляция отменила решение, встав на сторону Татьяны.

Напомним, солист группы "Иванушки International" ушел из жизни 29 июня 2017 года. Олегу было 47 лет. Яковлев оставил после себя приличное наследство — три квартиры и комнату в Москве, Санкт-Петербурге и Черногории. Общая стоимость недвижимости — 200 миллионов рублей. Согласно завещанию музыканта, имущество отошло его племяннице Татьяне Яковлевой, а также актеру Роману Радову, с которым его связывала близкая дружба еще с университетских лет.