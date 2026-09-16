Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, что размещение Западом контингентов на Украине будет объявлением войны, при этом Москва неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать на западные страны и не имеет никаких интересов заниматься этим.

По словам главы МИД, слова которого приводит ТАСС, украинский конфликт является прямым следствием экспансионистской политики Запада;. А урегулирование на Украине предполагает выполнение изначальных задач спецоперации.

По словам министра, достижение целей СВО послужит оздоровлению обстановки во всей Евразии и станет вкладом в новый миропорядок. Что же касается Зеленского и выстроенного им режима, то на Украине с упорством, достойным лучшего применения, истребляет все русское.

Также Лавров отметил, что Запад пытается прямо вмешаться в голосование граждан на выборах в Госдуму как за рубежом, так и внутри России.