В Кремле оценили заявления Токио о Курилах

Японии не стоит рассчитывать на послабления со стороны России. Токио занимает недружественную позицию в отношении Москвы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля считает, что ситуация очевидна. Япония присоединилась ко всем санкциям против России и входит в список недружественных стран. Поэтому пока на какие-то взаимные послабления надеяться вряд ли приходится.

Ранее в Токио заявили, что рассчитывают на возобновление специального порядка посещения гражданами Японии Южных Курил. Однако в Москве отметили, что для возврата к прежним отношениям Японии надо бы вести себя прилично. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Токио помнить о дипломатии. 13 августа Курильские острова впервые лично посетил Владимир Путин, передает РИА Новости.