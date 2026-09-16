Белоусов наградил командира "Сообразительного" за грамотный ответ на провокацию

Командир корвета "Сообразительный" награжден медалью "За боевые отличия". Награду, которой отмечены грамотные и решительные действия при предотвращении провокации вертолета ВВС Дании в Балтийском море, вручил глава Минобороны России Андрей Белоусов.

Инцидент произошел в юго-западной части Балтийского моря 14 сентября. В 14.22 корвет "Сообразительный" Балтийского флота, выполняя задачи в нейтральных водах, обнаружил воздушную цель. Цель была идентифицирована как вертолет типа Fennec ВВС Дании.

Как сообщили в военном ведомстве, вертолет следовал курсом на сближение с российским боевым кораблем. Экипаж не отвечал на вызовы по международному каналу связи. Командир корвета, чтобы предотвратить провокацию датского вертолета, принял решение выпустить две красные сигнальные световые ракеты. Вертолету пришлось покинуть район патрулирования российского боевого корабля.