"Анну на отборочных испытаниях не видели": Ирина Безрукова сделала заявление о скандальном поступлении Пересильд в театральный

Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя поступила в Московскую школу кино (МШК) на актерский курс. Но вместо поздравлений на юную артистку обрушился шквал критики.

Оказалось, что Анна пропустила итоговый конкурс, но все равно обошла других абитуриентов и попала в вуз. Это озадачило народ. Преподавателю МШК Дарье Мороз пришлось публично объяснять, как такое возможно. По словам звезды "Содержанок", никакого блата у Пересильд-младшей не было, мол, она просто невероятно талантлива, а итоговое испытание пропустила по уважительной причине.

Такое объяснение приняли далеко не все. Артисты и любители кино стали спорить, всегда ли детей актеров берут в театральные институты только из-за таланта. Мимо скандала не смогла пройти Ирина Безрукова.

"Я поступала, как и все. Конкурс был 250 человек на место. Вообще, поступить в театральный, если нет блата, непросто. Каждый, кто поступил, — человек, которого отобрали. Что касается этой истории, то я слышала заявления ребят, которые говорили, что не видели Анну на отборочных испытаниях. Вообще не видели", — заявила актриса в беседе с "Комсомольской правдой".

По словам Безруковой то, что Пересильд-младшая уже снялась в нескольких фильмах, не дает ей поблажек. "Не уверена, что человека надо пропускать мимо экзаменационных туров и допускать к обучению потому, что он уже имеет опыт работы в кино", — отметила артистка.

Ирина призналась, что среди ее знакомых есть талантливые актеры, которые с юности снимаются в кино, но при этом, когда они поступали в театральный, то сдавали экзамены вместе со всеми. "Думаю, что человеку, сыгравшему несколько главных ролей, не составит труда выучить стихи, прозу, басню, прийти и показаться комиссии", — поделилась своим мнением Безрукова.

Более того, Ирина считает, что если Анна на самом деле пропустила экзамены, то она сама себе испортила репутацию среди однокурсников. "Ребята не будут относиться к Ане как к тем, кто поступал с ними наравне. Так может быть поначалу. Потому что у ребят есть максимализм, чувство справедливости: вот они поступили честно, а у кого-то были поблажки", — пояснила актриса.