Названы сроки наступления золотой осени в Москве

Скоро в Москве начнется массовое пожелтение листвы. Первые признаки золотой осени появятся уже в ближайшие дни, а пик придется на конец сентября — начало октября.

Как отметили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды, теплая погода замедляет изменение цвета листьев и продлевает период листопада. Поскольку в первой половине сентября держится довольно высокая температура, листья могут желтеть медленнее, а их окраска менее насыщенна, листопад может растянуться еще на одну-две недели.

Как сообщалось ранее, осень в Москве за последние 35 лет стала теплее на три градуса. Однако, как отметили эксперты департамента агентству городских новостей "Москва", главный фактор, запускающий листопад - сокращение светового дня. Температура лишь влияет на сроки процесса.