Украли сенсационные мемуары брата о принцессе Диане: королевская семья не хочет, чтобы люди знали правду?

Несколько экземпляров готовящейся к публикации книги Чарльза Спенсера о его сестре, принцессе Диане, были похищены из грузовика в Нидерландах.

Скандальный случай произошел во время перевозки тиража из типографии в Центральной Европе на склад в Нидерландах, откуда книги должны были отправиться в магазины. Пока водитель спал, злоумышленники проникли в грузовик и забрали четыре экземпляра, которые были завернуты в черный полиэтилен. Полиция занялась расследованием преступления, передает Mirror.

Речь идет о мемуарах графа Спенсера "Лебединая песня: Диана, моя сестра", выход которых запланирован на 22 сентября. Специалисты прокомментировали ситуацию. По их мнению, сложившееся положение весьма необычное, но, с другой стороны, закономерное, потому что книга называлась самой масштабной и ожидаемой.

Ранее брат Дианы Чарльз Спенсер обещал представить общественности свои воспоминания об именитой родственнице и раскрыть всю правду. В книге рассказывается о жизни Дианы и о том, что было после ее трагической смерти в 1997 году.

Как говорил Чарльз, он решился на написание мемуаров после просьб об интервью к годовщине смерти сестры, а также из желания опровергнуть ложь, которая со временем стала казаться правдой. "Это убедило меня в необходимости раз и навсегда записать свои мысли и воспоминания, чтобы не испытывать неловкость, снова читая мнения других, многие из которых основаны на неправде, со временем ставшей общепринятой. Цель этой книги — рассказать правду о Диане с точки зрения ее брата, точно так же, как я пытался сделать, выступая на ее похоронах", - заявил родственник принцессы Уэльской.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>