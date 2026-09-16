Завершилась регистрация наблюдателей от партий и кандидатов на выборах в Москве

В столице завершился прием списков наблюдателей от политических партий и кандидатов, претендующих на места в Государственной думе. Территориальные избирательные комиссии Москвы подвели итоги регистрации: к мониторингу избирательного процесса допущено более 10 тысяч человек.

Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут подчеркнул, что вся процедура проходила в строгом соответствии с действующим законодательством. Работа с документами велась по регламенту, утвержденному Центральной избирательной комиссией.

Каждая заявка проходила тщательную проверку специалистами территориальных комиссий. Такой подход позволяет обеспечить прозрачность выборов и исключить любые формальные ошибки при формировании корпуса наблюдателей.

Выборы депутатов Государственной думы, а также муниципальных депутатов района Щукино пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября 2026 года. Проголосовать можно на избирательном участке или электронным способом.