Бурковский раскрыл тайный заговор в Школе-студии МХАТ: вот почему на самом деле так быстро ушел Богомолов

В январе после смерти Игоря Золотовицкого вокруг Школы-студии МХАТ разразился скандал. Ректором учебного заведения был назначен Константин Богомолов, но выпускники Школы-студии выступили категорически против.

В открытом письме мхатовцы заявили, что назначение Богомолова нарушает традиции, поскольку он не учился в этом заведении, и настаивали на кандидатуре из числа выпускников. Поначалу Константин не обращал внимания на скандал, он демонстрировал полную готовность к работе в новой должности, однако 11 февраля режиссер выступил с заявлением.

"Я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии", — сообщил тогда Богомолов.

Спустя три недели министр культуры Ольга Любимова назвала нового ректора Школы-студии. Им стал Константин Хабенский.

Скандал затих. Но, как заявил в интервью признанному иноагентом Юрию Дудю Андрей Бурковский, ректором Школы-студии должен был стать совсем другой человек. Приемника выбрал сам Золотовицкий, и поэтому мхатовцы выступили против Богомолова. Они считали неэтичным нарушать волю покойного. Более того, сам Константин знал, кого Игорь Яковлевич хотел видеть на своем месте, но решил ухватиться за выпавший ему шанс и от предложения возглавить Школу-студию МХАТ не отказался.

"Игорь Яковлевич — мой мастер, мой друг, великий педагог. Он был как папа для всех. Он хотел, чтобы другой человек был во главе школы-студии, а не Костя. Это был другой человек, но ему не дали возможность стать руководителем. Костя это тоже знал. И мне показалось это неправильным. Руководителем Школы-студии должен быть человек, который возьмет ответственность за детей. Надо заниматься детьми. И это очень важно. Костя возглавляет театр и для него это классно. Я посчитал правильным выступить против Кости. Хотя да, я называл его другом", — откровенно заявил Бурковский.