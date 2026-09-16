Чего добивается Европа в конфликте с Россией, многим было понятно и раньше, но председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - окончательно расставила все точки над i. Она выступила в Европарламенте с программной речью. И в ней ни слова не сказано о мире. Наоборот, ЕС прямо сейчас делает все возможное, чтобы Украина воевала. Для этого с трибуны были сказаны очередные формальные слова для поддержки морального духа украинцев. И обещаны поставки оружия.

Уничтожая Украину - европейцы выигрывают время, усиливая свои военные возможности. Они готовятся к долгому противостоянию с Россией. Фон дер Ляйен предложила создать Европейский совет безопасности, который объединил бы ЕС и Великобританию, Норвегию и Канаду. По сути, это попытка создать аналог обязательств "четвертой статьи" НАТО. С Украиной, если от нее что-то останется, но без США.

В Германии возрождаются страхи времен Холодной войны.

"По всей стране государственные органы проводят обследование систем здравоохранения и инфраструктуры, чтобы определить, смогут ли они выдержать испытание в условиях оборонного сценария. В частности, может быть возобновлена работа подземной больницы в Ульме, которую построили в 1979 году в разгар Холодной войны на случай ядерного удара", - пишет Bloomberg.

Но если раньше подобная антироссийская истерия была на руку Зеленскому и позволяла получать миллиарды долларов, теперь ресурсы заканчиваются. Европа не может закрыть дефицит ракет ПВО, а еще ей же придется латать значительные дыры в украинском бюджете. В 2027-м на войну киевский режим закладывает более 120 миллиардов долларов, в этом году просит от партнеров еще 27. Но это на бумаге.

"У нас нет средств для выплаты зарплат военным на ближайшие два месяца. Нет вообще. Даже заплатить до 20 тысяч гривен. У нас катастрофа с бюджетом. Нужны партнерские пособия, чтобы хотя бы закрыть дыру", - сказал Вадим Ивченко, депутат Верховной Рады.

Учитывая настроение европейских политиков, Зеленскому и дальше будут давать деньги. Он в последнем интервью заявил, что на Украине пока невозможно провести выборы, так как 9 миллионов избирателей находятся заграницей. И фактически дал понять - киевский режим еще повоюет.

Но не все в Европе такой милитаризм при прямой поддержке ЕС поддерживают. Евродепутат от Словакии Любош Блага заявил, что Фон дер Ляйен и Каллас превратили Евросоюз в "нацистскую военную машину".

А польский премьер Туск выложил видео, показав, как дети приветствовали его из-за забора. Пользователи в комментариях Туска высмеяли, ведь он показал, как европейская власть относится к людям.

В эти выходные в Германии снова региональные выборы - в Берлине и Мекленбурге - Передней Померании. И снова оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" рассчитывает на победу. Эти выборы станут очередным экзаменом партии канцлера Мерца. Ранее в Саксонии - Анхальт "АдГ" одержала победу.