Собянин и Беглов подписали соглашение о внедрении ЕМИАС в Санкт-Петербурге

Городская больница Святого Великомученика Георгия - одна из старейших в Санкт-Петербурге. Основана в 1870 году. А сегодня это высокотехнологичная многофункциональная клиника. В год здесь проходят лечение 30 тысяч пациентов, проводится более 20 тысяч операций.

Рабочий день заведующего кардиологией Сергея Голофеевского теперь начинается не только с традиционной летучки. На мониторе компьютера, словно на панели приборов авиалайнера, можно мгновенно оценить обстановку в палатах, тут же планы операций, распределение нагрузки на врачей и наличие медикаментов. Единая медицинская информационно-аналитическая система - теперь в распоряжении каждого врача больницы.

"Ко всему хорошему достаточно быстро привыкаешь - ценить перестаешь. Но если вспоминать то, какой была бумажная жизнь и как это было, - вот это быстро забывается. Конечно, понимаю, что сегодня мы во многом в выигрыше в плане достаточно быстрых принятий решений", - отметил Голофеевский.

В Москве система ЕМИАС уже давно зарекомендовала себя. Пришло время поделиться опытом с регионами. Первым стал, конечно же, Санкт-Петербург. Внедрение системы в стационарах города началось в феврале 2024 года. Столичная команда уже обучила 16 тысяч медиков. До конца этого года ЕМИАС появится во всех 70 клиниках северной столицы.

Больница Святого Георгия была первопроходцем в освоении ЕМИАС в Петербурге. Где, как не здесь договариваться и о расширении сотрудничества. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Петербурга Александр Беглов подписывают соглашение о внедрении системы ЕМИАС в поликлиниках города.

"Нас связывает огромное количество проектов в социальной сфере, ключевым из этих проектов является объединение наших информационных систем в области медицины ЕМИАС, который разработан в Москве, является ядром, технологическим ядром будущего медицины. Мы договорились о том, что Москва будет в постоянном режиме сопровождать эти проекты, обновлять их так, как обновляется в москве, совместными усилиями дополняя эти проекты по потребностям больниц и поликлиник Санкт-Петербурга", - сообщил Собянин.

"Мы давно работаем на создание единой цифровой платформ. На примере Москвы на сегодняшний день, которая шагнула вперед намного, опережают другие субъекты федерации, да и саму Европу. есть чему учиться, но самое главное, что сегодня правительство Москвы делится своим опытом", - отметил Беглов.

О повышении качества медицинской помощи главы городов говорили с руководителями больниц и поликлиник Петербурга. Среди участников беседы - главврач поликлиники номер 3 на Васильевском острове Андрей Гурчин. ЕМИАС в ней внедрили в феврале этого года.

"Для пациентов внедрение ЕМИАС - это возможность самостоятельного выбора медицинской организации, располагающейся рядом с домом. Это возможность самостоятельной записи на прием к врачу в удобное для пациента время. Возможность самостоятельной записи на сдачу лабораторно-инструментальных исследований по назначению врача. Также пациент имеет доступ к своей медицинской карте", - рассказал Гурчин.

Здесь нет привычных стеллажей с тысячами историй болезни, как нет и окон. Принцип открытой регистратуры. А медики выходят в холл, чтобы помогать пациентам, в первую очередь - пожилым, осваивать систему. Быстро, удобно, без очереди. И пациенты уже оценили.

Врачи поликлиники называют ЕМИАС не иначе как незаменимым помощником. Вместо множества бумаг на рабочем столе теперь только компьютер. Доступ к карточке пациента - мгновенный. А по мере распространения системы по стране выписки можно будет быстро запрашивать и из других городов.