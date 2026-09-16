В Екатеринбурге закрылся Международный фестиваль молодежи - на церемонии выступил Сергей Лавров

Как бы Запад ни старался продвигать тезис о международной изоляции России, эти заявления не соответствуют действительности. Желающих послушать выступление Сергея Лаврова так много, что впустить всех просто физически невозможно. Запись на лекцию закрылась буквально за несколько минут.

Министр иностранных дел говорит о новой архитектуре мира - многополярности. Государства глобального юга и востока укрепляют свои позиции. Новые центры роста возникают в Евразии, Африке и Латинской Америке.

"К сожалению, объективный процесс укрепления многополярности сталкивается с агрессивным противодействием наших западных коллег, западных элит. Они воспринимают происходящее по-прежнему как угрозу своему доминированию, которым они наслаждались полтысячелетия, в период рабовладельчества, в период колониализма, но по-прежнему стараются удержать ускользающее господство. Прибегает к самым нечистоплотным методам, включая незаконные односторонние санкции, прямое давление, вмешательство во внутренние дела, провоцирование конфликтов", - отметил Лавров.

Руководство Европейского союза так вообще открыто призывает к войне с Россией.

"Мы не раз. Говорили о том, что не собираемся нападать на Европу. Президент подробно вновь недавно на этой теме останавливался, подчеркнул, что у нас нет никаких интересов заниматься этим. Но если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к войне против России, нападет на Российскую Федерацию, то это будет уже совсем другая война. И она будет очень короткой. Я надеюсь, что это предостережение услышано в европейских столицах и в тех структурах, которые сейчас пытаются представлять из себя единую Европу", - указал глава МИЛ.

В Екатеринбург приехали участники из 191 страны - в столице Урала представители почти всего мира. Задать свой вопрос министру иностранных дел России хотят все. Спрашивают про грядущие выборы в Государственную думу и как Запад пытается на них влиять.

"Мы, как и в прошлые годы, но в эту избирательную кампанию особенно сильно наблюдаем прямое вмешательство Запада, попытки прямого вмешательства Запада в волеизъявление наших граждан. За границей это особенно остро наблюдается. Я уверен, что они понимают, что целей своих не достигнут", - ответил Лавров.

Поэтому никаких возвратов в объятия Европы Москва не планирует. Перед возобновлением диалога будет обращать пристальное внимание на то, что Брюссель готов предложить. И судя по тому, какой ажиотаж вызвал этот Международный фестиваль молодежи, коллективный Запад понимает, что информационного влияния на мир у него все меньше. За эту неделю ребята из разных стран, говорящие на разных языках, смогли добиться главного - объединиться. Это на церемонии закрытия отметил и Сергей Лавров.