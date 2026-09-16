Подробности смерти звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" Натальи Даниловой: последние дни провела в хосписе

Наталья Данилова скончалась 8 сентября, но трагические новости стали известны только сейчас. Актрисе из фильма "Место встречи изменить нельзя" было 70 лет.

Свои последние дни Данилова провела в хосписе в Санкт-Петербурге. Она тяжело болела. "Глубоко скорбим по поводу ухода из жизни замечательной актрисы и прекрасной ослепительной женщины", — говорится в некрологе Театра им. В. Ф. Комиссаржевской.

Как пишет "Фонтанка", Наталья Данилова запомнилась зрителям прежде всего по роли Вари Синичкиной в легендарном фильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя". Сыгранная ею возлюбленная Володи Шарапова покорила зрителей, этот образ принес актрисе всесоюзную известность.

На счету Даниловой десятки ролей в кино. Она сыграла в таких картинах как "Отцы и дети", "Человек-невидимка", "Жизнь Клима Самгина" и "Крылья империи". Кроме того, Наталья много работала в дубляже: ее голос звучит в "Брате-2", мультфильмах о трех богатырях и "Лунтике".

Данилова дважды была замужем. С первым супругом, режиссером Асхабом Абакаровым, она познакомилась еще в студенческие годы. Позднее ее мужем стал мужчина по имени Сергей, который, по воспоминаниям актрисы, окружал ее заботой и поддерживал. Мужчина был далек от кино и театра, вел непубличный образ жизни. Семейное счастье оборвалось трагически — Сергей скончался от инсульта в возрасте 45 лет. Детей у Натальи Даниловой не было.