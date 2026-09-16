Россия не хотела бы финансировать подготовку Армении к членству в Евросоюзе

Министр иностранных дел России Сергей лавров заявил, что Москва не хотела бы финансировать подготовку Армении к членству в Евросоюзе за счет получаемых Ереваном в ЕАЭС "огромных преференций".

Как уточнил глава МИЛ, Россия не может быть против выбора народа Армении в пользу евроинтеграции. Но при этом не видит возможности для вступления страны в ЕС прежде других государства, которые давно, а точнее, десятилетиями, ждут этого.

Также Лавров допустил, что власти Евросоюза в конечном итоге обманет Армению.

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