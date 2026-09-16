От заработанных в России миллионов не осталось и следа: Бурковский рассказал, на что живет в США

Андрей Бурковский вместе с семьей покинул Россию в 2022 году. Артист не делал громких заявлений. Поначалу многие даже подумали, что в Америке звезда "Даёшь молодёжь!" проводит отпуск. Только когда Андрей начал выставлять в соцсети посты на английском языке, стало понятно, что в России в ближайшее время мы его не увидим.

Артист обосновался в США, и нашел в Америке работу. Вот только таких заоблачных денег, как в нашей стране, он уже не получает. Бурковский был востребованным актером. Он регулярно выходил на сцену МХТ им. Чехова, снимался в популярных сериалах (его "Медиатора" хорошо приняли и критики, и зрители) и в рекламе. Зарабатывал актер с такой загруженностью миллионы в неделю.

Как и у большинства артистов, самые большие гонорары Андрей получал за съемки рекламных роликов. Как рассказал сотрудник одного из московских рекламны агентств, за рабочий день длиной 10-12 часов Бурковский брал около 2 миллионов рублей.

Сейчас же о подобных гонорарах Андрей только мечтает. А заработанные в России деньги он давно промотал, в чем сам признался в интервью иноагенту Юрию Дудю.

"Прошло четыре года, ну как можно жить на заработанное ранее? Это даже смешно. У меня есть спектакли, кино, школа актерская. И все это дает заработок. Он нормальный, но всегда хочется больше", — ответил актер на прямой вопрос о доходах.

Ранее Буковский говорил, что для нормальной жизни в США ему необходимо 30 тысяч долларов, примерно 2,5 миллиона рублей, в месяц. По словам Андрея, он достиг этого порога. "Плюс моя жена — риелтор. А они получают нормально. Тем более она хороший риелтор. Но я зарабатываю больше", — отметил актер.