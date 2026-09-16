"Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-35" стартовал с Байконура

С Байконура стартовала ракета "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс МС-35", передает РИА Новости.

Космический грузовик будет выведен на орбиту и полетит к МКС.

"Прогресс МС-33" ранее отстыковался от МКС и был затоплен в несудоходном районе Тихого океана 7 сентября. "Прогресс МС-34" еще продолжает работу,

В настоящее время на станции находятся российские космонавты Петр Дубров, Андрей Федяев и Анна Кикина, а также американцы Джессика Меир, Джек Хэтэуэй, Анил Менон и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.