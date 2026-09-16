Медведев раскрыл два варианта будущего России

Дмитрий Медведев считает что у России есть только два варианта будущего: или она будет великой державой, или ее не будет вовсе. Такое мнение заместитель председателя Совбеза высказал во время селекторного совещании с секретарями региональных отделений партии "Единая Россия".

"Таковы исторические законы", - сказал Медведев.

Он отметил, что сегодня российский народ сплотился вокруг президента Владимира Путина и идей, которые "разделяет подавляющее большинство общества".

Говоря о предстоящих в эти выходные выборах, он заявил, что они пройдут в сложный, важный и исторический для страны период. Россияне в единый день голосования сделают стратегический ценностный выбор, который задаст вектор развития Россия. Легитимность выборов должна быть бесспорно обеспечена, подчеркнул Медведев.

При этом Россия, в отличие от Украины, проводит выборы, несмотря на военные действия, добавил Дмитрий Медведев.

"Мы с вами должны все вместе сейчас понимать одно – страна воюет. И в отличие от нашего противника, мы, даже несмотря на военные действия, проводим выборы, полагая, что страна, граждане нашей страны имеют право на обновление органов управления и в том числе высшего представительного органа, то есть Государственной думы, хотя у наших соседей все обстоит совершенно иначе", - сказал Медведев (цитата по РИА Новости)