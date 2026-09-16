"Участие в выборах – общий вклад в победу России": Владимир Путин обратился к россиянам

Владимир Путин в преддверии выборов в Государственную думу, которые пройдут с 18 по 20 сентября, обратился с обращением к россиянам. Нынешнюю избирательную кампанию глава государства назвал значимой и определяющей.

Президент напомнил, что выборы проходят в условиях специальной военной операции, а жители Донбасса и Новороссии будут впервые после воссоединения с Россией избирать депутатов нижней палаты парламента. Примут участие в выборах и российские солдаты, которые сейчас участвуют в боевых действиях.

"Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чём долг каждого её гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Её приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за её будущее", - сказал президент.

Участие в голосовании Путин также назвал вкладом в укрепление страны. Выбор россиян покажет, что за участниками СВО стоит сплоченный народ России, который объединяют общие ценности, историческая память и любовь к Родине.

"Что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему", - добавил президент.

Путин рассчитывает, что на выборах победят "самые достойные" кандидаты и патриоты, которые делом доказали преданность Родине и готовность защищать ее. В завершение обращения президент призвал каждого гражданина принять участие в выборах, показав тем самым зрелость и стойкость российского общества.

"Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать её развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу. Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России", - заключил Владимир Путин.