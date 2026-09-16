Лавров сообщил печальные новости о ставшей затворницей Ротару

София Ротару давно не появлялась на сцене. Артистка ведет затворнический образ жизни, из дома она выходит только ради поездки на могилу к мужу.

Поклонники творчества Софии Михайловны могут даже не рассчитывать когда-либо увидеть свою любимую артистку на российской сцене. Ротару заперлась на даче и отказывается покидать свои владения, она даже на улицу старается не выходить. Состояние исполнительницы хита "Хуторянка" серьезно надломлено.

79-летняя София Ротару не в силах выходить на сцену и давать концерты. Поговаривают, что певица покинула эстраду навсегда. Продюсер Сергей Лавров подтвердил эту информацию. По его словам, артистка пока даже не думает о выступлениях. София Михайловна очень скучает по поклонникам и сцене, но возраст не позволяет ей работать как прежде. К тому же звезда вынуждена отказываться от работы из-за ситуации в мире.

"София Михайловна очень переживает за ситуацию. Дальше посмотрим, когда все закончится. Ну и не надо забывать, сколько ей лет. У нее нет продюсера, директора, который мог бы приказать. Она сама продюсер и сама решает. Думаю, что она скучает по сцене. Деньги деньгами, но сцена для артиста — это наркотик", — сообщил Лавров.

Напомним, что уже несколько лет артистка пытается продать свою роскошную недвижимость, оставшуюся в России. Первым делом Ротару выставила на продажу жилье в Крыму. Певица уже нашла покупателей на одну из двух имеющихся квартир. Элитная гостиница, которая по документам принадлежит сыну артистки Руслану Евдокименко, также продается. Наследник звезды требует за отель баснословные суммы, передает "Экспресс газета".