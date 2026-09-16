В вакцине от бешенства для собак обнаружен живой вирус

В Ярославской области в августе были зафиксированы случаи гибели домашних собак после прививки препаратом "Мультикан-8" (вакцина против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства собак) двадцатой серии. От рвоты с кровью, диареи, высокой температуры и сильной боли погибли около 100 питомцев. После этого Россельхознадзор приостановил обращение препарата.

Теперь же стало известно, что эксперты обнаружили в изъятых образцах "Мультикан-8" живой вирус болезни Ауески, называемый также псевдобешенством, передает РИА Новости.

Уточняется, что это герпесвирус свиней, который поражает нервную систему собак, кошек, а также грызунов. Летальность - почти 100-процентная. При этом для человека болезнь не опасна.

Проверочные мероприятия прокуратуры продолжаются.