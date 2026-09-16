Путин рассказал о стоящих за бойцами армии миллионах россиян

Владимир Путин призвал россиян принять активное участие в предстоящих выборах депутатов Государственной думы. По его словам, голос каждого избирателя имеет значение.

"От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависят, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне", - сказал президент, обращаясь к россиянам.

Глава государства отметил, что выборы проходят в условиях специальной военной операции, а жители новых регионов будут впервые избирать депутатов Госдумы. Примут участие в голосовании и военные, которые находятся в зоне СВО. Само по себе участие в выборах — вклад в укрепление страны, отметил президент.

"Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами — миллионы людей, что мы сплочённый народ, объединённый общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине. Что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему", - сказал Путин.

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