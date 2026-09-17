Минобороны рассказало о новых подвигах российских бойцов в зоне СВО

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Майор Семен Дамбуев во время захвата опорного пункта противника, используя данные воздушной разведки, координировал действия штурмовиков и передавал информацию командованию о расположении огневых точек ВСУ. Под постоянным обстрелом и атаками ударных дронов - он обеспечил устойчивое управление подразделениями.

Рядовой Анатолий Качкалда уничтожил расчет крупнокалиберного пулемета ВСУ. Обнаружив замаскированную позицию противника, он скрытно обошел с фланга опорный пункт, после чего наши штурмовики атаковали и ликвидировали врага.