Ночью 17 сентября над российскими регионами сбили 641 БПЛА ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 641 беспилотник над территорией России.

БПЛА уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над Азовским, Каспийским и Черным морями.

Все вражеские беспилотники были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В Ярославской области поврежден нефтеперерабатывающий завод, окна многоквартирных домов и автомобили. В Ростове БПЛА повредили трансформаторную подстанцию, шесть частных домов и хозяйственные постройки. Обломки сбитого беспилотника повредили многоквартирный дом во Владимире, а также припаркованные рядом автомобили. В нижегородской области тоже есть повреждения от упавших обломков, но они некритичны, сообщил глава региона Глеб Никитин.

В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на предприятии. Шесть БПЛА сбили на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Во всех вышеперечисленных случаях погибших и пострадавших нет.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками гражданские объекты в регионах России. Накануне силы ПВО сбили 71 БПЛА.