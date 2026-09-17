Армия России нанесла новые удары по военным целям в Киеве. Сообщается также о взрывах в Кировоградской области и подконтрольной режиму части Запорожья. Это ответ на террористические атаки ВСУ по нашим гражданским объектам. Уверенно атакуют врага бойцы в зоне спецоперации.

Маршруты передвижения противника держат под контролем расчеты войск беспилотных систем. На кадрах - работа операторов БПЛА, которые сорвали ротацию ВСУ в районе Славянска.

Все больше сжимается кольцо окружения боевиков в Харьковской области. Мощную поддержку штурмовиками оказывают танкисты. В этот раз экипаж Т-80 огнем с закрытой позиции ликвидировал блиндажи неонацистов на линии боевого соприкосновения.

Надежное прикрытие артиллеристам и пехоте на Добропольском участке обеспечивают снайперы. Прицельным огнём они уничтожают вражеские дроны, не допуская противника к нашим позициям, а также сопровождают штурмовиков в ходе наступления.