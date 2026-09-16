Благотворительная акция "Чебумир" пройдёт в Москве 20 сентября в 21-й раз

20 сентября 2026 года в столице пройдет масштабная благотворительная акция "Чебумир-2026", ориентированная на профориентацию и всестороннее развитие детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проект, который проводится уже в 21-й раз, направлен на духовно-нравственное воспитание подростков и их успешную социальную адаптацию в обществе.

В мероприятии примут участие более 700 воспитанников детских социальных учреждений Москвы, а также Московской, Калужской, Рязанской и Владимирской областей. Среди участников — дети с особыми образовательными потребностями, для которых организаторы подготовили специальные условия для комфортного вовлечения в программу.

Главной темой акции в текущем году выбрана "Дружба народов России". Программа праздника призвана подчеркнуть идеи единства, взаимного уважения и культурного многообразия нашей страны. Через игровые и творческие форматы детям расскажут о традициях народов России, способствуя укреплению межнационального согласия среди подрастающего поколения.