Роман Товстик подал в суд на бывшую жену: требование миллиардера поражает

Миллиардер Роман Товстик оставил жену Елену, которая родила ему шестерых детей, ради красавицы-соседки Полины Дибровой. Однако супруга бизнесмена уже больше года скандалит и требует, чтобы Роман вернулся в семью.

Елена на своей странице в соцсети регулярно публикует компрометирующий бывшего мужа контент. Долгое время Товстик терпел, но после того, как его экс-супруга стала нападать на Полину, Роман пошел в суд.

Бизнесмен требует защитить его честь, достоинство и доброе имя, а также частную жизнь. При этом Роман не стал грозить Елене миллионными штрафами, к удивлению многих, он настаивает лишь на удалении контента и опубликовании опровержения. Товстик просто хочет поставить бывшую жену на место и жить спокойно с Дибровой.

"Товстик Р.В. просит ответчика удалить материалы, опубликовать опровержение и взыскать судебную неустойку в размере 5000 рублей в день в случае неисполнения решения суда", — передает канал "Суды общей юрисдикции города Москвы".

Ранее на Елену написала заявлении Полина Диброва. Бывшая подруга требует с Товстик моральную компенсацию в размере пяти миллионов рублей за клевету.

Напомним, что Полина Диброва развелась с мужем год назад. После этого она переехала жить в съемный дом к Роману Товстику. Елена не может простить предательство подруги, которая к тому же крестила одного из ее детей, и крайне негативно отзывается в адрес Полины, считая ее коварной разлучницей.