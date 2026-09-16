НАТО планирует перевести противостояние с Россией в горячую фазу не позднее 2030 года

Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что перевести противостояние с Москвой в горячую фазу страны НАТО планируют не позднее 2029–2030 годов.

По словам Ждановой, в Европе не скрывают, что готовятся к долгосрочному военному противостоянию с Россией.

Как уточнила дипломат, слова которой приводит ТАСС, на восточном фланге НАТО "разворачиваются новые воинские соединения бригадного уровня, создаются структуры управления и склады техники".

Альянс отрабатывает на Балтике сценарии блокады Калининграда и изоляции Санкт-Петербурга.

Ранее Сергей Лавров посоветовал запомнить слова Владимира Путина о том, что в случае нападения Европы на Россию война будет "совершенно другой и очень короткой". Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".