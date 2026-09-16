Мишустин обсудил с главой "Россетей" подготовку к зимнему периоду

Подготовка энергетической инфраструктуры к зимнему периоду стала главной темой встречи премьера Михаила Мишустина с генеральным директором "Россетей" Андреем Рюминым.

Это системообразующий и один из крупнейших электросетевых холдингов в мире, который обеспечивает передачу энергии практически по всей стране. Рюмин рассказал об основных инвестиционных проекта группы - они связаны с теми регионами, где спрос на электричество растёт высокими темпами. И отметил, что в рамках инвестпрограммы "Россети" строят все объекты с максимальным использованием отечественного оборудования.