Мишустин обсудил с главой "Россетей" подготовку к зимнему периоду

Подготовка энергетической инфраструктуры к зимнему периоду стала главной темой встречи премьера Михаила Мишустина с генеральным директором "Россетей" Андреем Рюминым.
Это системообразующий и один из крупнейших электросетевых холдингов в мире, который обеспечивает передачу энергии практически по всей стране. Рюмин рассказал об основных инвестиционных проекта группы - они связаны с теми регионами, где спрос на электричество растёт высокими темпами. И отметил, что в рамках инвестпрограммы "Россети" строят все объекты с максимальным использованием отечественного оборудования.
"Для оперативного проведения восстановительных работ сформировано более 10,5 тыс. бригад. Это около 50 тысяч наших специалистов. На случай нештатных ситуаций у нас подготовлено около 8 тыс. резервных источников электроснабжения – это более чем 670 МВт мощности", - рассказал Рюмин.