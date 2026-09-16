Выборы-2026: в КПРФ подвели итоги акции "Красные в городе", стартовал 10-й сезон программы "Я в деле"

Развитие инфраструктуры военных городков и поддержка семей участников спецоперации стали темами рабочей встречи лидера федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму, Героя Россия Евгения Поддубного и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Накануне Поддубный встречался с семьями военнослужащих и осмотрел, как преображаются гарнизоны после начала реализации программы реновации. Она была инициирована главой региона, где базируется Северный флот и находятся десятки военных городков, в том числе закрытых. Программа по поручению президента продолжена до 2030 года - с ежегодным выделением финансирования.

В КПРФ подвели итоги масштабной всероссийской акции "Красные в городе". Речь об уличных встречах кандидатов и активистов партии с гражданами. Таким образом, коммунисты собирали наказы избирателей и презентовали ключевые пункты "Программы Победы". Лидер партии Геннадий Зюганов поблагодарил команду за проделанную работу.

Представитель "Справедливой России", командир подшефного партии гвардейского мотострелкового полка, участник спецоперации Олег Чернышев принял участие в возложении цветов и венка к мемориалу "Трагедия народов" в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Мероприятие приурочено к Международному дню освобождения узников нацистских концлагерей. Чернышев рассказал о героизме российских военнослужащих, которые сегодня ценой своих жизней делают все, чтобы не повторилась трагедия прошлого.

Начал работу Единый центр наблюдения за выборами "ЛДПР. Кольчуга". На протяжении трех дней голосования он станет в режиме реального времени круглосуточно принимать информацию от наблюдателей партии с избирательных участков, региональных отделений ЛДПР, а также от простых граждан. Обрабатывать обращения и жалобы будут операторы и юристы центра.

Также в Москве стартовал 10-й сезон программы молодежного предпринимательства "Я в деле", которую проводит партия "Новые люди". Инициативу поддержали Владимир Путин и профильные ведомства. Сначала пройдет Всероссийский чемпионат - он объединит 40 тысяч студентов из сотен вузов и колледжей разных регионов. Затем участники смогут продолжить обучение в рамках спецкурса и разработать свои первые бизнес-проекты.

Партия "Зеленые" обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, а также в Роспотребнадзоре и префектуру Северо-восточного административного округа столицы по поводу масштабной несанкционированной свалки в районе Лианозово. Бытовые отходы годами накапливаются прямо под окнами жилых домов и источают неприятные запахи. Кроме того, на опасную территорию могут беспрепятственно попасть дети.