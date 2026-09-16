Наводнение в Непале: спасатели продолжают расчищать завалы, пропали более 6 тыс. человек

Национальное управление Непала по снижению рисков и устранению последствий бедствий сообщило, что жертвами разрушительного наводнения 26 августа стали 1403 человека, передает ТАСС.

Пропавшими без вести числятся 6150 человек. Среди них более 600 иностранцев. Посольство России располагает данными об 11-ти пропавших соотечественниках.

В настоящее время спасатели продолжают расчищать завалы и затопленные территории. Спасены более 13,7 тысячи человек.

Причиной стихийного бедствия в Непале стал сход лавины на границе с Китаем.