Германия готова устроить политические похороны своему канцлеру. Кажется, Фридриха Мерца готовы утопить все. Эксперты, журналисты, избиратели. Порядок и уважение к власти традиционно были основой опорно-двигательного аппарата немецкой политической системы. Но этот канцлер, кажется, достал уже всех.

Это он про Украину. Не о том, что киевский режим на ладан дышит, а о том, что немцы должны поднатужиться и дать еще денег на войну. Немецкая пресса утверждает, что в родной партии Фридриха Мерца ХДС тайно обсуждают план, как свергнуть непопулярного канцлера. 85% немцев недовольны его работой, а после выборов в Саксонии-Анхальт, где победила партия АдГ, его авторитет просто рухнул.

Мерц всячески отвлекает внимание от своей персоны и своей дегенеративной политики. То русские дроны нашли в Лейпциге, то русское консульство в Бонне закрыли. Враг то не дремлет. Поэтому надо удерживать Украину на плаву. Гость из Киева может и кажется вокзальным попрошайкой, но никак выглядит нищебродом с дырявыми карманами.

Пресса сообщает: война на Украине близится к завершению. Расходы Германии примерно 100 миллиардов евро, цена на газ вырастет на 79 процентов. Немцы сегодня живут сегодня хуже, чем несколько лет назад. За первое полугодие 2026-го в Германии зарегистрировано почти 13 тысяч заявлений о банкротстве частных предприятий. Госдолг превысил 2 с половиной миллиарда.

Интересный момент на Арктическом форуме в Финляндии – на смотровой площадке к канцлеру подходит один из организаторов мероприятия. И Мерц задумчиво ему говорит: "Я не прыгну". Хотя и журналисты, и избиратели уже готовы подтолкнуть канцлера к прыжку. Человека, у которого в действительности все не так, как на самом деле.