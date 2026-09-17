Самолет МЧС России помог Сербии справиться с природными пожарами

В Сербии завершается масштабная операция по тушению природных пожаров. Основные очаги возгорания на юго-востоке страны ликвидировали российские спасатели. На самых сложных участках, куда по земле просто не добраться, работал экипаж нашего Ил-76. Самолет МЧС был направлен в Сербию по поручению Владимира Путина.

Временной базой для наших спасателей стал российско-сербский гуманитарный центр в городе Ниш. На местном аэродроме обслуживали, заправляли топливом и водой самолёт Ил-76, предназначенный для тушения пожаров. В ходе миссии в Сербии наши лётчики совершили уже более шестидесяти вылетов.

Жара накрыла Сербию ещё в конце июля. Она спровоцировала обмеление рек и озёр, включая Дунай. Лесные пожары начали вспыхивать один за другим. На борьбу с огнём были мобилизованы сербская армия и полиция, представители лесных и водных хозяйств, волонтёры. Только в природном заповеднике Делиблатские пески, рядом с Белградом, выгорело более трёх с половиной тысяч гектаров. Сербия попросила помощи у России.

Сербия не могла справиться своими силами потому, что большинство очагов возгорания находились в гористой местности. По земле спасатели просто не могли туда добраться, а мощности и мобильности пожарных вертолётов не хватало. Высокая температура, более сорока градусов, и сильный ветер разносили огонь быстрей, чем его тушили. Только специальный самолёт российского МЧС смог справиться с ситуацией.

Российский Ил оборудован двумя выливными баками. За один сброс способен подать до 42 тонн воды. Быстро уйти на аэродром. Вновь наполнить эти баки и отправиться в очередной рейс.

"Я благодарен России, которая нам отправила "Ильюшин". Его пилот сбросил свыше 200 тонн воды, а 21 тонна прямо попала в центр возгорания и спасла 50 объектов. Все дома сохранены", - сообщил Александр Вучич, президент Сербии.

Работу российской авиации с земли координировали сербские спасатели. Пожарные вертолёты проводили разведку и передавали координаты очагов возгорания нашим лётчикам. Таким образом на тушение пожаров уходило минимум времени.

Российские спасатели не впервые приходят на помощь сербским коллегам. Крупномасштабные природные пожары тушили в 2011-м, 12-м и 19-м годах. А в 2014-м сводный отряд работал на ликвидации последствий разрушительного наводнения. Оказывали помощь всегда, когда она была необходима сербскому народу.