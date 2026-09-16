Во Франции бьют тревогу из-за ситуации с топливом - Макрон требует "мобилизовать усилия"

Эмманюэль Макрон поручил правительству "мобилизовать усилия" для обеспечения страны топливом и контроля за ростом цен, пишет Le Figaro со ссылкой на пресс-секретаря правительства страны Мод Брежон,

"Цель в ближайшие дни и недели - обеспечить поставки и объемы, в том числе за счет других стран", - сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что также власти работают над возможностью "немного смягчить систему" в отношении нефтеперерабатывающих заводов в части европейского регулирования.

По словам Брежон, цель властей - максимально снизить цены на топливо. Или хотя бы контролировать их рост.

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