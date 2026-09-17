Коротченко: Мы наблюдаем процесс остервенелой русофобии

Означает ли заявление о разработке новой стратегии безопасности ЕС подготовку к созданию европейского военного союза - по аналогии с НАТО, но такого, где США уже не смогут устанавливать свои порядки? И почему Старый свет продолжает милитаризироваться, хотя ему выгоднее сотрудничать с Россией, а не воевать.

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти и другие вопросы с главным редактором журнала "Национальная оборона" Игорем Коротченко.

"Речь идет о стратегической автономии Европы, Евросоюза от США. Повышение собственной субъектности ЕС. Посмотрите, какие заявления делают нынешние лидеры Польши, Литвы. Мы наблюдаем процесс остервенелой русофобии", - отметил он.

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