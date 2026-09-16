Нетаньяху предложил лишать гражданства Израиля за клевету на ЦАХАЛ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что внесёт в парламент два законопроекта: о лишении гражданства тех, кто возводит клевету на армию, и об увеличении в 20 раз суммы иска о клевете в отношении ЦАХАЛ.



"Ударить и по карману, и по гражданству, потому что им не место среди нас", — заявил Биньямин Нетаньяху в видеообращении.



Ранее вокруг фильма NAZA о действиях израильских военных в Газе произошел скандал. Нетаньяху выразил мнение, что картина "изображает офицеров и солдат Армии обороны Израиля военными преступниками" и наносит "огромный ущерб Государству Израиль и солдатам" его армии.



Фильм NAZA рассказывает о массовой гибели палестинцев в ходе боевых действий в секторе Газа. Картина получила специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале, проходившем со 2 по 12 сентября.