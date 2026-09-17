Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с днем рождения, сообщили в Кремле

Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с днем рождения, отправив ему поздравительную телеграмму.



"Вы по праву пользуетесь большим уважением среди соотечественников и высоким авторитетом на мировой арене. Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение отношений особо привилегированного стратегического партнёрства между Индией и Россией", — отметил президент России.



Президент России также выразил признательность за тёплый, радушный прием и гостеприимство, оказанные ему и российской делегации в ходе визита в Нью-Дели на прошлой неделе.



"Общение с вами, как всегда, доставило мне искреннее удовольствие и позволило в очередной раз убедиться в вашей необычайной политической мудрости и дальновидности", — добавил Владимир Путин.