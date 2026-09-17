Названа причина расставания Дибровой и Товстика: "У Романа будет еще 33 такие Полины"

Год назад на Рублевке разыгралась настоящая драма. Миллиардер Роман Товстик ушел от жены, родившей ему шестерых детей, к Полине Дибровой. Ростовская модель в свою очередь оставила мужа-телеведущего. Дибров супругу простил и отпустил. Елена Товстик же не может смириться с предательством и крайне негативно отзывается в адрес Полины, считая ее коварной разлучницей.

На фоне неутихаущего скандала высказалась психолог Вероника Степанова. Специалист уверена, что Диброва после скандального развода демонстрирует идиллию в отношениях с бизнесменом, но далеко не все верят в долговечность этого союза.

По мнению психолога, за годы семейной жизни с Еленой Роман привык к свободе и разнообразию в интимном плане, Полина же более консервативна в этом вопросе. Степанова уверена, что такие разногласия и погубят отношения.

"Это, конечно, продлится два-три года, и сама Полина не выдержит правила игры вот эти. То есть на данный момент у Ромы есть сексуальное влечение к этой женщине. Это сексуальное влечение продержится недолго. Он настолько раздвинул вообще свои границы, он так любит разнообразие в интимной сфере", — назвала психолог причину расставания самой скандальной пары Рублевки.

Как отметила Вероника, сейчас Полина выглядит достойной парой для богатого бизнесмена, избалованного женской красотой. Но психолог не сомневается, что через пару лет ситуация изменится. Мол, Товстик захочет девушку помоложе.

"Вот помяните мое слово: будет Полине 40 лет — бам, и она превратится просто в бабищу скучную. <…> Ей перевалит за 40, он утратит к ней интерес. А он еще молодой, интересующийся такой товарищ, у него будет еще 33 такие Полины", — заключила Степанова.