Почему тяжело выходить на работу после отпуска — и что с этим делать

Вы возвращаетесь из отпуска, а вместо лёгкости чувствуете, что устали сильнее, чем перед отъездом. Ощущение, знакомое всем. Что за этим стоит, почему возникает хандра или даже депрессия после отпуска, и что с этим делать? Об этом "ТВ Центру" рассказала экзистенциально-гуманистический психолог Полина Мельцер.

Отдых — это отсутствие новых впечатлений

Мы привыкли думать, чем ярче отпуск, тем лучше отдых. Новое место, насыщенный график, впечатление за впечатлением с утра до вечера. Но для нервной системы это не отдых, а другая по типу нагрузка. Каждое новое впечатление — это выброс дофамина и работа по его переработке. Мозгу нужно время, чтобы разложить всё по полочкам. Если впечатления идут потоком, времени на переработку просто не остаётся. Так и получается, что вы возвращаетесь не отдохнувшими, а перегруженными новым дофамином, а телу ещё нужно время, чтобы всё это "переварить", особенно если отпуск был насыщенным.

Тело в отпуске, голова — нет

Второй момент — незавершённое переключение. Формально вы уезжаете, но продолжаете удерживать рабочие задачи: заглядываете в чаты "на минуту", мысленно планируете, что будете делать по возвращении. Тело на пляже, а голова в привычном режиме контроля. Расслабиться в таком состоянии почти невозможно, получается, что вы не столько отдыхаете, сколько переносите работу в другую декорацию.

Дофаминовая яма после отпуска

Есть и третий эффект, о котором редко говорят. Если весь отпуск, скажем, две недели подряд, то у вас каждый день были новые впечатления, ваша нервная система привыкает к этому уровню стимуляции как к норме. А потом вы резко возвращаетесь в обычный ритм, где день похож на день. И это ощущается как лёгкая подавленность, иначе говоря, та самая дофаминовая яма. Это естественная адаптация после резкого перепада и ей, как и телу, нужно время.

Отпуск как маленькая беззаботная жизнь

Наконец, в отпуске у вас обычно простая структура обязанностей: позавтракать, дойти до моря, выбрать, куда пойти вечером. Тех давящих проблем, что копятся в обычной жизни — незакрытых дел, сложных отношений, неопределённости, — там просто нет. А по возвращении вы встречаетесь с ними снова, причём сразу со всей кучей, и контраст ощущается особенно резко.

Как помочь себе вернуться?

Раз психике и телу нужно время на переработку, то стоит закладывать это время заранее, а не рассчитывать, что переключение произойдёт само собой между воскресным вечером и утром понедельника. Постарайтесь вернуться домой хотя бы на несколько дней раньше дня, когда нужно выходить на работу. Этот запас — ваша буферная зона без новых впечатлений, но ещё и без рабочих задач. Именно в ней происходит та самая переработка, о которой шла речь выше.

Дайте себе время на проживание. Разберите чемодан, выспитесь в своей кровати, займитесь обычными бытовыми делами. Это скучно, но именно это и нужно после перегрузки впечатлениями. Возвращайтесь в рутину постепенно, а не залпом. Если есть возможность, в первый рабочий день не назначайте сложных встреч и решений, дайте себе войти в темп, а не рвануть с места. Организм считывает резкость перехода как ещё один стресс, добавленный к уже накопленной усталости.

И, пожалуй, самое важное: не сравнивайте себя в первые дни после отпуска с собой в его последний рабочий день до отъезда. Это разные точки на кривой адаптации. Работоспособность и включённость вернутся, но не в момент, когда вы открываете рабочий чат, а по мере того, как вы даёте себе на это время.

Если после отпуска вам не легче, а тяжелее — это закономерная реакция психики на избыток впечатлений, незавершённое переключение и резкий возврат в свой режим. И этому стоит дать время, так же честно, как вы дали себе время на отдых.