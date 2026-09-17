НПЗ в Ярославле поврежден при атаке БПЛА

Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле получил повреждения во время массированной атаки ВСУ на регион.

На месте прилета БПЛА начался пожар, на месте работают специалисты, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Кроме того, обломки повредили окна нескольких многоквартирных домов и автомобилей. Пострадавших нет.

Ярославская область в ночь на 17 сентября подверглась массированной атаке беспилотников. Над регионом сбили 65 БПЛА. В аэропорту Ярославля были введены ограничения, мера действует до сих пор. Кроме того, был перекрыт выезд из областного центра в сторону Москвы, сейчас дорога от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной открыта.